Sta per traghettare per la Sicilia con 4,3 chili di cocaina

Trasportava 4,3 chili di cocaina in Sicilia, ma è stato individuato dal fiuto delle unità cinofile della Guardia di finanza ed arrestato mentre stava per imbarcarsi su un traghetto a Villa San Giovanni.

In manette è finito Felice Melchionna, 51 anni, che, mentre era su un auto a noleggio in attesa di imbarcarsi, ha mostrato subito un certo nervosismo. Il fiuto dei cani antidroga ha portato alla scoperta dello stupefacente diviso in 4 panetti con impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo nascosti sotto il cofano-motore. La successiva perquisizione a casa e nella sede del locale di cui l'uomo è rappresentante legale hanno portato la sequestro di una bilancia, un tablet, 4 cellulari e documentazione sull'attività di traffico di droga.