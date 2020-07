Buscemi, marijuana nascosta in casa: arrestato 30enne

Nascondeva droga in casa: finisce in manette il trentenne Paolo Calleri, già noto alla giustizia per precedenti specifici. L'arresto dell'uomo è scattato al termine di una perquisizione nell'abitazione dell'indagato da parte dei carabinieri della stazione di Buscemi che da qualche tempo avevano avviato indagini in base alle quali erano emersi indizi su una possibile attività di spaccio da parte di Calleri. E l'ispezione domiciliare ha dato conferma alle ipotesi accusatorie: i militari dell'Arma hanno trovato, e sequestrato, 40 grammi di marijuana. All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari.