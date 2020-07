Siracusa, appalto a supporto dell'amministrazione comunale: sit in dei lavoratori in via Brenta. VIDEOINTERVISTE

Tornano in piazza i lavoratori dell’appalto a supporto all’amministrazione comunale di Siracusa. Questa mattina sit in di protesta davanti gli uffici del Comune di via Brenta. Indice puntato contro il Rup e il Comune di Siracusa.

L'iniziativa mira contestare "l'immobilismo del Rup e del Comune di Siracusa".

I sindacati erano riusciti ad ottenere l'impegno dell'amministrazione a vedere riconosciute 300 ore di ripristino sui servizi tributari, dell'anagrafe e dello stato civile, espletati dai lavoratori Ideal Service; da due settimane infatti, aspettano la determina del Rup che aspetterebbe un durc valido da parte della Utilservice, l'altra azienda dell'ati, che peraltro avrebbe destinato destinato i lavoratori addetti alla manutenzione, affissione e de-affissione alla cassa integrazione.

Una situazione giudicata intollerabile da sindacati che chiedono anche notizie "sulle nuove gare singole tanto sbandierate dall'assessore Coppa negli incontri avuti nelle scorse settimane, anche perché la proroga tecnica adottata dal Comune di Siracusa, può avvenire solamente dietro determinati criteri che secondo i sindacati non sono stati minimamente rispettati e sui quali si riservano la denuncia all'Anac.