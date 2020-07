Siracusa, alla Teamnetwork Albatro arriva Tomas Valentin Cañete

Tomas Valentin Cañete, 21 anni, 1.88 di altezza, è il nuovo arrivo in casa Teamnetwork Albatro. Terzino centrale, è un argentino con passaporto portoghese. In bianconero arriva dalla squadra brasiliana del Taubatè, città dello stato di San Paolo. Cañete viene considerato uno dei punti di forza della nazionale giovanile Argentina con la quale ha giocato gli ultimi mondiali.

“Cañete è un giocatore che completa la nostra rosa e ci irrobustisce sia in attacco che in difesa, - commenta coach Peppe Vinci – un’ottima ciliegina sulla torta. Devo dire che la società ha svolto un lavoro davvero di qualità, - continua il tecnico - posso dire che questa è la mia squadra, adesso al lavoro, non vedo l’ora di partire con l’inizio ufficiale della preparazione, non ci poniamo limiti, mettiamoci a lavorare e traiamo il massimo dalle nostre potenzialità. Abbiamo tutti tanta voglia di emergere, siamo carichi di ambizioni. Se analizziamo il gruppo, - continua Vinci - abbiamo mantenuto la linea del nostro progetto di investire sui giovani. Sappiamo che sarà un campionato duro, aspettiamo il giorno di chiusura delle iscrizioni, dopo faremo le nostre considerazioni in vista della nuova stagione.”

“Non vedo davvero l'ora di arrivare e iniziare il torneo – commenta Cañete dal Brasile - Voglio già incontrare i compagni e mettermi a disposizione della squadra. Voglio dare il massimo e vedere fino a che punto possiamo andare, cercando sempre di portare in alto il nome dell’Albatro.”