Siracusa, via Campisi a Belvedere: strada disastrosa

Via Luciano Campisi a Belvedere, una strada in condizioni disastrose.

A segnalarlo è l'ex consigliere comunale Alfredo Foti: "Ritengo che l’amministrazione comunale ed il Commissario Straordinario del Consiglio Comunale debbano fare ogni sforzo per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la libera mobilità, suggerirei - prosegue - l’acquisizione al patrimonio comunale attraverso una delibera consiliare di uso pubblico della stessa, successivamente sarebbe possibile con uno studio di fattibilità o una scheda tecnica inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche".