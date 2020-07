Noto, nuovo asfalto tra contrada San Giovanni e San Corrado di Fuori

Cominciati i lavori per la posa del nuovo asfalto sulla Ss 287 Noto-Palazzolo Acreide, nel tratto compreso compreso tra contrada San Giovanni e la frazione di San Corrado di Fuori.

Un progetto condiviso da Comune di Noto e Anas. I lavori riguarderanno il tratto che va dal km 9 al km 24+900. E’ previsto il passaggio alternato dei mezzi.

“Un intervento importante - spiega il sindaco Bonfanti - per ripristinare il manto stradale su una strada che collega verso una parte molto significativa del nostro territorio. Valuteremo se continuare i lavori ad agosto, quando aumenteranno le presenze in città, oppure a settembre. Intanto si è creduto opportuno cominciare da zona Villa Bruna, per poi continuare fino alle porte della città, in contrada San Giovanni”.