Priolo, raccolta differenziata: premiati i cittadini virtuosi

I cittadini virtuosi, che hanno conferito il maggior numero di rifiuti nell’isola ecologica mobile e fissa di via Salso, sono stati premiati questa mattina, nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso l’aula consiliare del Comune di Priolo Gargallo. Il 1° premio, una bicicletta con pedalata assistita, è stata consegnata dal sindaco Pippo Gianni ad Antonio Bosco, che ha differenziato 1537 kg di rifiuti. Uno smartphone a testa è stato invece consegnato dall’assessore all’Ambiente Santo Gozzo e dal Consigliere comunale Patrizia Arangio al 2° e al 3° classificato, Gioacchino Sigona e Grazia Raciti, rispettivamente con 987 kg e 971 kg di rifiuti differenziati.

“La differenziata – ha concluso il sindaco Gianni – è importante per un ambiente salubre e pulito; in un territorio come il nostro lanciamo un segnale, meno inquinamento e più salute”.

Giada Musumeci, del progetto “DifferenziAmo Priolo-Salviamo il Mare”, ha poi presentato l’iniziativa “Salviamo il Mare”, che si terrà per il 2° anno consecutivo a Marina di Priolo. Tutte le mattine di luglio e agosto saranno allestiti sulla spiaggia 3 gazebo: in uno sarà possibile ritirare materiale informativo sulla raccolta differenziata. Gli altri 2 saranno utilizzati per il prosieguo del progetto “DifferenziAmo in Cultura-Summer Edition”. Ai bagnanti saranno distribuiti sacchetti per la differenziata, oltre ad essere posizionati carrellati dove poter conferire i rifiuti. Prevista la distribuzione di gadget: borse per il mare da utilizzare anche come shopping bag, porta cicche di sigarette, matite per i più piccoli, sacchetti per raccogliere gli escrementi dei cani.

Tra le altre iniziative: laboratori di riciclo creativo, letture sull’ambiente e la differenziata, giochi e intrattenimento per i più piccoli, recupero della campagna di sensibilizzazione e dei progetti scolastici rivolti ai bambini e non conclusi a causa dell’emergenza Covid. A questo proposito, le letture e i progetti verranno svolti in giorni e orari concordati preventivamente, a gruppi di 6 bambini al massimo, per garantire il distanziamento sociale.