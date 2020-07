Siracusa, centro per l'autismo: Zito (M5S) "Risposte vaghe da Asp e assessorato regionale"

"Nessun riscontro certo sui tempi e sulle modalità di ripresa del servizio reso dal Centro per l'autismo di Siracusa è arrivato né dall'Asp né dall'assessorato regionale" a dirlo a fine audizione in commissione Ars è Stefano Zito, deputato regionale del Movimento 5 Stelle.

“Ciò che sta accadendo è inaccettabile - commenta - perché la salute dei bambini ha importanza assolutamente prioritaria. Vanno date risposte immediate alle famiglie e va fatta chiarezza anche sulle modalità di reclutamento del personale all'interno dell'Asp. Proprio su questo punto la settimana scorsa ho depositato una interrogazione parlamentare".