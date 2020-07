Siracusa, scuola: Paolo Italia (Flc Cgil) "Il caos regna sovrano"

Il caos nel mondo della scuola regna sovrano. A sostenerlo è Paolo Italia, responsabile di dipartimento Flc Cgil Sicilia e già segretario provinciale.

"Ad oggi i dirigenti scolastici – sottolinea Italia – si stanno trasformando in architetti e geometri per conteggiare l’esatta capienza che ogni aula può contenere ripartita per alunni e insegnanti non escludendo approvvigionamento dei banchi singoli. Il personale di ruolo “deportato” sia delle legge 107 e purtroppo anche quelle precedenti resta ancora appeso alla seconda chance dell’assegnazione provvisoria che ad oggi non è ancora operativa. Inoltre dal primo di luglio sono centinaia i docenti precari della scuola per la maggior parte abilitati, idonei e vincitori di concorso che aumentano le fila dei disoccupati. In questo quadro variopinto - conclude Italia - non vanno assolutamente dimenticati alunni e famiglie. Gli studenti pendolari non hanno certezze su come dovranno recarsi a scuola considerato le novità relative al distanziamento sociale imposto per via del Covid19, invece le famiglie dovranno affrontare anche le incognite delle spese legate all’acquisto delle mascherine".