Siracusa, ripristino della tassa di soggiorno: Noi albergatori "Delusi per il dietrofront"

“Il Comune viene meno alle promesse e cambia le regole del gioco, compiendo due atti, in meno di due mesi, che si annullano tra loro e arrecando notevole danno al settore turistico cittadino, già fortemente provato dal crollo dei flussi dovuto all’emergenza Covid-19".

Così l'associazione Noi albergatori Siracusa commenta il ripristino della tassa di soggiorno nel capoluogo: "Adesso gli alberghi - scrive in una nota l'associazione - che hanno tanto promosso verso tour operator, agenzie viaggi e clienti la sospensione della city tax, si trovano nelle condizioni di dover comunicare il contrario con un danno d’immagine non indifferente e con il rischio - conclude la nota - è di fare un grosso regalo alla concorrenza di quelle destinazioni che, non applicando l’imposta di soggiorno, avranno maggiore attrattiva verso i turisti".