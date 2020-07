Cassibile, tombino da ripristinare in piazza del marchese

Il tombino di piazza del marchese a Cassibile si abbassa sempre più.

Diverse le segnalazioni dell'ex consigliere comunale Chiara Ficara presentate alla polizia municipale di Siracusa, seguite da quelle della cittadinanza.

"Questa situazione - scrive Chiara Ficara - causa di non pochi disagi alla circolazione di auto e moto e che costituisce un pericolo per i bambini che giocano nella piazza. Bene il ripristino dei tombini in città - conclude Ficara rivolgendosi all'assessorato a lavori pubblici - ma non dimentichiamoci delle ex frazioni.