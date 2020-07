Emergenza incendi, Zappulla: Regione colpevole di disattenzione

"Anche questa estate sono iniziati gli incendi in tutto il territorio siciliano che mandano letteralmente in fumo il patrimonio boschivo, con danni disastrosi per la fauna e l’ambiente nell’assenza grave e colpevole di adeguati interventi della Regione". Il segretario regionale di Articolo uno, Pippo Zappulla, insorge contro Palazzo dei Normanni, dove l'attenzione - a suo dire - verso l'annoso problema degli incendi è non è certo adeguata alla emergenza che si ripropone ogni anno. "Musumeci – sostiene il segretario di Articolo uno in Sicilia - aveva annunziato grandi interventi per rendere più efficace l’azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi, ma nessuna svolta concreta si è realizzata per evitare l’ennesima stagione di disastri ambientali e paesaggistici. Occorre da subito una diversa gestione e visione del territorio che è un bene da tutelare, valorizzare e consolidare e non da consumare e lasciare bruciare e distruggere. Ed è evidente che hanno ragione i sindacati nel denunziare che gli stessi forestali addetti all’antincendio sono insufficienti (1.500 in meno di quanto previsto dalla pianta organica), che hanno un’età media troppo alta, che sono privi dei mezzi indispensabili per il loro lavoro e per lo più ci si affida ai mezzi aerei e privati. In sintonia con i sindaci – conclude Pippo Zappulla - che devono provvedere ad aggiornare i Piani di Protezione Civile e il Catasto delle aree percorse da incendio e imporre i vincoli previsti le attività di prevenzione, si deve dare il via agli opportuni interventi di prevenzione già ad aprile, altrimenti anche su questo delicato e importante versante emergerà pesantemente il fallimento del governo regionale".