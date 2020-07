Portopalo, chiuso ristorante per violazione del regolamento igienico-sanitario

Aveva effettuato alcuni lavori nel proprio ristorante ma non aveva effettuato la notifica di legge alla competente autorità sanitaria: scattano i sigilli. E' accaduto a Portopalo dove il sindaco ha disposto la chiusura del pubblico esercizio. Il titolare dell'attività aveva eseguito alcuni interventi nel suo locale, cambiando lo stato dei luoghi: la variazione è emersa durante un controllo igienico-sanitario effettuato dai carabinieri del Nas di Ragusa con la collaborazione dei militari della locale stazione e non essendo stata notificata, di fatto è stata commessa una violazione alla vigente normativa. Oltre al provvedimento di chiusura dell’attività, del valore di 80.000 euro circa, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione dei previsti illeciti amministrativi per circa 2.000 euro.