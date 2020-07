Augusta, controlli del territorio: multe per oltre 12.000 euro

Servizi antidroga, ma anche vigilanza sulla sicurezza stradale, controlli anti-assembramento nei locali pubblici per il rispetto delle norme contro il covid 19. Sono le attività svolte dai carabinieri della compagnia di Augusta, impegnati per ore nell'operazione di legalità ad ampio raggio. Al termine del servizio di controllo del territorio, significativo il bilancio finale: controllati 76 esercizi commerciali, 146 veicoli e 214 persone; effettuate 29 perquisizioni personali e 24 veicolari; rilevate 15 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza; 12 violazioni per uso di telefonino durante la guida; 9 violazioni per circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa; 4 violazioni per mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli. Complessivamente sono stati sottratti oltre 150 punti patente, ritirati 6 documenti di circolazione ed elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per più di 12.000. Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno provveduto a segnalare alla Prefettura 4 persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente (complessivamente circa 10 di marijuana che sono stati sequestrati).