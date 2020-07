Il Pachino riparte dalla Prima Categoria per la stagione 2020/2021

Il Pachino disputerà il campionato di Prima categoria, e lo farà con lo stesso allenatore, Franco Spatola, gran parte dei giocatori dello scorso anno, lo stesso staff tecnico e gli stessi dirigenti (a cui se ne potrebbe aggiungere qualche altro).

“C’è tanta voglia di tornare a giocare - ha dichiarato il presidente Enzo Accaputo - e di fare bene. Stiamo preparando tutto quanto per una nuova stagione che possa darci tante altre soddisfazioni”. In settimana si è svolto il primo incontro della dirigenza per far ripartire la macchina, e il primo tassello della stagione 2020/2021 sono state le riconferme. Oltre al tecnico e alla rosa, che verrà puntellata con qualche nuovo arrivo, sono stati confermati tutti i protagonisti “dietro le quinte” del sodalizio azzurro, coloro che non sono scesi in campo ma hanno faticato negli spogliatoi durante la settimana. Il direttore generale continuerà ad essere Peppe Infanti e Antonio Lorefice il direttore sportivo. Ad affiancare Spatola in panchina ci sarà il vice Sergio Andolina, e i preparatori dei portieri saranno, così come lo scorso anno, Davide Dipietro e Sebastiano Ragusa. La segreteria sarà affidata a Vincenzo Belfiore e Salvuccia Salerno, l’addetto agli arbitri Pietro Floriddia.