Siracusa, Centro Autismo dell’Asp: audizione in VI commissione Ars

Audizione della VI commissione Salute, Servizi sociali e sanitari sulle problematiche del Centro Autismo dell’Asp di Siracusa.

A darne notizia è la deputata regionale di Fratelli d'Italia, Rossana Cannata.

In audizione, oltre alla direzione dell’Asp di Siracusa e della Regione, sono intervenute anche alcune associazioni che si occupano di disabilità. Rossana Cannata ha inoltre evidenziato le problematiche che, ad oggi, riguardano la zona Sud della provincia di Siracusa e su cui ha presentato anche un’interrogazione. “Nel distretto sanitario di Noto, infatti - aggiunge il deputato regionale - i servizi di assistenza riabilitativa risultano sottodimensionati rispetto al fabbisogno reale e gravi carenze si registrano, in particolare nell'area del territorio di Avola, con liste d’attesa molte lunghe che creano inevitabilmente problemi e disagi, derivanti dagli spostamenti, a famiglie che vivono già diverse difficoltà”.

La direzione dell’Asp di Siracusa, riferisce Cannata, ha preso l’impegno di avviare tutte le misure previste per procedere con il reclutamento del personale in questa fase emergenziale. "Si è parlato - conclude la parlamentare - anche della necessità di ampliare l’offerta assistenziale nella zona Sud".