Autostrada Siracusa-Gela, entro luglio lo svincolo di Rosolini

Entro il mese di luglio sarà aperto lo svincolo di Rosolini dell'autostrada Siracusa-Gela.

A darne notizia è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

"La Rosolini-Modica va avanti - informa - su 27 interferenze, ben 11 sono già state rimosse mentre per quanto riguarda l'interferenza Irsap, una delle più complicate, la gara d'appalto per i lavori è stata aggiudicata oggi e i lavori inizieranno entro il 12 luglio. Sotto il profilo finanziario - aggiunge - la Regione ha dotato il Cas di imponenti iniezioni di denaro e il Cas, a sua volta, sta pagando puntualmente i vari sal. Vorrei invece ricordare che il Cas, per questa opera, è creditore nei confronti del Ministero delle Infrastrutture di oltre 60 milioni di euro".