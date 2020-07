Siracusa, si ripristina il tombino di viale Paolo Orsi: nelle ultime settimane aveva mandato il traffico in tilt

Tra circa 24 ore la viabilità in viale Paolo Orsi a Siracusa non dovrà più fare i conti con il restringimento della carreggiata dovuta al transennamento di un tombino che si è "abbassato" diventando un pericolo per i mezzi di passaggio, soprattutto per le moto.

Dalle 6 di questa mattina operai al lavoro, su input dell'assessorato ai Lavori pubblici, per ripristinare il corretto posizionamento del tombino e riportarlo a livello della sede stradale.

Saranno, poi necessarie 24 ore perché il cemento si consolidi per bene, dopo di che le transenne saranno eliminate.



Nelle ultime settimane la presenza delle transenne aveva creato non pochi problemi sulla scorrevolezza dell'arteria stradale che rappresenta la via di accesso e di uscita da Siracusa sud e che, durante il periodo estivo vede aumentare il traffico veicolare da e per le località balneari.

Tantissime le segnalazioni e le lamentele dei cittadini per le lunghe code nelle ore di punta.