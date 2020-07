Avola, pescatori subacquei sanzionati dalla Guardia costiera

Tre persone sanzionate dalla Guardia costiera: sono state sorprese in località Gallina, ricadente nel Comune di Avola, intenti a fare pesca subacquea.

Una segnalazione li ha indicati a bordo di un gommone in abbigliamento subacqueo dotati di mezzi ausiliari di respirazione.

I militari si sono appostati vicino alla loro vettura: quando il gommone è rientrato, uno dei tre è sceso mentre gli altri due restavano a bordo riprendendo la navigazione verso sud. Il sub è stato bloccato e trovato in possesso di 4 coppie di bombole, 3 erogatori, 2 fucili subacquei completi di fiocina e un giubbotto ad Assetto Variabile, tutto materiale sottoposto a sequestro amministrativo.

Una volta rintracciati anche gli altri due sub, tutti e tre sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni di legge in materia di pesca sportiva subacquea.