Augusta, ruba il cane ad un anziano: denunciata animalista

Dovrà rispondere di furto di cucciolo di cane: si tratta di un'animalista, che ieri ad Augusta, in viale America, ha portato via il cane ad un anziano che stava passeggiando.

Dopo aver preso il cagnolino, la donna lo ha caricato in auto e si allontanata velocemente.

L’uomo,ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri che in breve, hanno rintracciato la donna, riconosciuta in un’appartenente ad un’associazione animalista. A sua discolpa la donna ha dichiarato di non voler restituire il cagnolino al proprietario poiché secondo lei l'animale era malnutrito e maltrattato. Cosa questa smentita da veterinari che proprio poco prima dell’episodio, su richiesta dell'anziano, aveva visitato l’animale per le procedure di regolarizzazione e apposizione del microchip.

Da qui la denuncia per furto.