Siracusa, minacce e resistenza a pubblico ufficiale: denunciato un 38enne polacco

Dovrà rispondere di minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta di un uomo di 38 anni, di nazionalità polacca.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Monsignor Carabelli per la segnalazione di una persona molesta.

Giunti sul posto, hanno trovato un 38enne, che stava per mettersi alla guida, in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti lo hanno bloccato e per tutta risposta hanno ricevuto ingiurie e minacce, reiterando questo comportamento anche al pronto soccorso dove era stato accompagnato per le cure del caso.