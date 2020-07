Siracusa, artigianato in fiera al Largo Aretusa

Opere di ingegno e progetti di design in esposizione al Largo Aretusa, per la tappa siracusana della fiera dell’Artigianato. L'evento, organizzato dall’associazione “Artieri” di Catania, ha chiamato a raccolta una quarantina di espositori, in gran parte siciliani, che esporranno dall'8 al 12 luglio. Non mancheranno le attività di contorno come quelle per i più piccoli, ai quali saranno riservati momenti di intrattenimento con giochi e letture basate anche sull’importanza del riciclo valorizzando la creatività dei bambini, all’interno dell’area kids appositamente attrezzata.