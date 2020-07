Al via oggi il Bonus vacanze: a chi è destinato e come utilizzarlo

Oggi, 1 luglio, l'Unione europea riapre le sue frontiere esterne a 15 Paesi terzi, tra cui la Cina, ma oggi è anche una data che segna l'avvio del bonus vacanze, un provvedimento a cui il governo ha destinato 2,4 miliardi.

Le famiglie con Isee entro i 40 mila euro possono chiedere un bonus da 500 euro se il nucleo è di almeno 3 persone, 300 euro con 2 persone e 150 euro per i single, per pagare strutture ricettive come alberghi, b&b o campeggi. L'80% del bonus si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi.

Il bonus viene erogato attraverso "Io", la app per i servizi pubblici, cui si accede con Spid o carta d'identità digitale, che genererà un codice qrcode da presentare alle strutture che aderiscono all'iniziativa.