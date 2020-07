Marina di Priolo, il sindaco vieta gazebo e tende

Solo ombrelloni sulla spiaggia di Marina di Priolo. E' quanto prevede l'ordinanza del sindaco Pippo Gianni il quale rimarca come “l’emergenza sanitaria legge è tuttora in corso e il rischio di un ritorno dell’epidemia non è stato escluso da nessuna autorità civile o sanitaria. Per combattere il contagio - sottolinea il primo cittadino - è necessario evitare assembramenti ed osservare il distanziamento sociale; viste anche le linee guida emanate dal presidente della Regione con apposita ordinanza, sembra certo che i gazebo si predispongono ad ospitare più persone sotto la propria copertura e non possono pertanto assicurare il distanziamento interpersonale previsto da tali linee guida. Sono state numerose - conclude il Sindaco Gianni - le segnalazioni di cittadini che lamentano

il mancato rispetto delle misure di distanziamento sulla spiaggia di Marina di Priolo e per questo si è reso necessario e urgente adottare ulteriori interventi per prevenire il contagio”. L’ordinanza resterà in vigore fino alla cessazione definitiva dell’emergenza sanitaria.