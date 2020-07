Segnali di ripresa del turismo a Siracusa, tappa in città del primo gruppo organizzato. VIDEOINTERVISTA

Timidi segnali di ripartenza per il turismo a Siracusa. Lo scorso fine settimana è arrivato nel capoluogo il primo gruppo organizzato di 25 turisti provenienti da Padova.

Avevano organizzato il loro viaggio prima dell'emergenza covid e poi hanno dovuto rinviarlo. Appena possibile lo hanno riprogrammato, seppur riducendone la durata e limitandosi a trascorrere in Sicilia un solo weekend. Con un guida siracusana al seguito, Maria Morabella, e osservando tutte le norme sulla sicurezza, hanno fatto una puntata anche a Siracusa per visitare il parco archeologico e Ortigia.

Un fatto che ha ridestato la speranza e l'ottimismo oltre che l'auspicio che, già da luglio, a Siracusa possano riprendere gradualmente le visite dei gruppi turistici.