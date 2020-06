Siracusa, incendio al Talete: domato dalla Polizia municipale

Un incendio è divampato questa mattina al parcheggio Talete, nella zona in cui trovano riparo durante la notte i clochard. Tempestivo l'intervento della Polizia municipale che ha domato le fiamme.

Il fuoco ha distrutto un vecchio materasso e altri oggetti. Ad accorgersi delle fiamme sono stati gli agenti di una pattuglia di passaggio che hanno usato l'estintore in dotazione nelle auto di servizio. Subito dopo è arrivata un'altra pattuglia della Municipale e una squadra dei vigili del fuoco.

Subito dopo, l'assessore alla Polizia municipale e all'Igiene urbana, Andrea Buccheri, ha avvertito la Tekra per la pulizia dell'area.

“Faccio i miei complimenti agli agenti – commenta l'assessore – per la rapidità dell'intervento e per aver attivato correttamente le procedure".