Villsmundo e San Corrado di fuori a Noto, lunghe file fuori dagli uffici postali

Disservizi per i cittadini per l'apertura a giorni alterni degli uffici postali a Villasmundo e San Corrado di Fuori, a Noto non ancora tornati a regime dopo l'emergenza covid.

A denunciarlo è la federazione regionale e provinciale di Articolo : "Cittadini in fila senza alcun riparo - si legge nella nota - costretti a lunghe ore di attesa sotto il sole.

Consideriamo questa una condizione inaccettabile e come stanno facendo le locali Camere del Lavoro e i cittadini di Villasmundo con una petizione popolare, la segreteria provinciale della Slc-Cgil, ci rivolgiamo al sindaco di Melilli e a quello di Noto perché avanzino alla Direzione Nazionale delle Poste Italiane di ristabilire la riapertura completa degli Uffici Postali".