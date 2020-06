Siracusa, controlli straordinari: denunce e sanzioni

Sono 62 i veicoli e 81 le persone controllate dai Carabinieri con sanzioni per circa 3.000 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, con il fermo amministrativo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti patente.

In 9, trovati in possesso di modica quantità di marijuana per uso personale per un peso complessivo di 2,08 grammi sono stati segnalati.

Due siracusani sono stati denunciati,un 67enne per aver allacciato abusivamente la propria abitazione all’impianto pubblico di corrente, e un 36enne per aver rubato una scala per costruzioni edili.