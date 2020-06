Siracusa, panchina anti covid lungo i viali del santuario

Le donne Inner Wheel - a conclusione dell’anno sociale denominato “Together We Can” - hanno donato al Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa una panchina in ferro posizionata lungo i viali del Santuario, che è stata benedetta - nel tardo pomeriggio del 29 giugno 2020 – dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo.

“In memoria della corrente pandemia che ci ha costretti ad una forzata immobilità e al distanziamento fisico, le donne Inner, grazie alla generosità del fabbro Dario Cirasa, che ne ha curato la realizzazione, hanno donato al Santuario una panchina Anti-Covid. Una normale panchina che rispetta il distanziamento fisico con uno spazio di un metro, come da normativa - sottolinea la Presidente Maria Tuccitto Rigoli - ma che non deve essere un distanziamento sociale. Una panchina che, per la sua originale conformazione, permette ai disabili di poter stare seduti vicini una volta finita la pandemia”.