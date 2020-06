Siracusa, cambia il sistema stradale nella zona umbertina

Cambia la mobilità nell’area della stazione e negli immediati dintorni. La decisione, spiega l'assessore Maura Fontana, è motivata dall'intento di “andare incontro alla richieste degli operatori commerciali e dei residenti che soffrivano il cambio di viabilità". A tal fine sono stati presi contatti anche con l’Ast per trovare una soluzione ottimale al percorso e al capolinea dei bus. Così, a partire da mercoledì 1° luglio, e fino al 30 settembre, in via Rubino, è prevista

l’istituzione del senso unico di marcia con direzione via Elorina; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus dell’Ast che potranno sostare sul lato destro del senso di marcia nei due stalli a loro dedicati. I veicoli provenienti da via Rubino, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Elorina, avranno l’obbligo di dare precedenza. In corso Umberto, nel tratto interposto tra piazzale Marconi e piazzale della stazione centrale, prevista l’inversione del senso unico di marcia con direzione quest’ultima; divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esclusi il traffico locale e i bus di linea. In viale Ermocrate, nel tratto interposto tra via Columba e via Rubino, istituito il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, esclusi sempre il traffico locale, con l’obbligo di uscita dalla stessa via, e gli autobus.

Nel piazzale della stazione c entrale, previsto il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate. In corso Umberto, nel tratto interposto tra il civico

194 e via Crispi, previsto il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati, fatta eccezione per i bus dell’Ast; sul lato destro del senso di marcia

saranno istituiti 3 stalli riservati i primi due ad Interbus, e l’altro a FlixBus. Divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati in corso Umberto, nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano; nella bretella di Foro Siracusano interposta tra via Malta e corso Umberto, nel tratto interposto tra il distributore carburanti e corso Umberto; nella bretella ovest di Foro Siracusano, sul lato destro del senso di marcia; nel Foro Siracusano, nel tratto interposto tra via Malta e corso Umberto, sul lato destro del senso di marcia; in piazzale Marconi, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via Elorina e via Tripoli. I bus Ast, in arrivo al capolinea senza passeggeri, dovranno effettuare il seguente itinerario: Corso Gelone (fermate Santa Rita, di fronte a sede Inps e ultima fermata per discesa di tutti i passeggeri all’altezza di OVS), via Catania, svolta a destra per corso Umberto, corso Umberto

(capolinea senza passeggeri). I bus Ast, in partenza dal capolinea senza passeggeri, dovranno effettuare il seguente itinerario: Corso Umberto (capolinea senza passeggeri), piazzale della stazione centrale, via G. Rubino, largo Efisio Giuseppe Picone, via Elorina, piazzale Marconi, Foro Siracusano, Pantheon (1^ fermata per salita passeggeri), corso Gelone (2^ fermata, Inps), corso Gelone (3^ fermata, ospedale).