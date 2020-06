Priolo, mensa scolastica, trasporto urbano e classi primavera: istanze entro l'1 settembre

L'avviso per usufruire dei servizi a domanda individuale come mensa scolastica, trasporto urbano e classi primavera è stato pubblicato sul sito del Comune di Priolo Gargallo.

Si tratta di servizi soggetti all’obbligo della contribuzione e che la quota a carico dell’utente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza.

Pubblicato anche l’avviso per il rilascio degli abbonamenti per il trasporto degli studenti pendolari per l’anno scolastico 2020/2021.

“Gli abbonamenti - ha sottolineato il sindaco Pippo Gianni - consentiranno ai ragazzi che studiano fuori dal nostro paese e frequentano scuole pubbliche statali e paritarie, di effettuare gratuitamente due corse, una di andata e una di ritorno, nei giorni di calendario scolastico”.

Gli interessati potranno presentare istanza entro giorno 1 settembre. I moduli sono già in distribuzione presso la portineria del Palazzo Municipale o scaricabili dal sito web del Comune di Priolo Gargallo, sezione Area Cultura.