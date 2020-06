Siracusa Operazione Caravaggio: Cafeo "Nella bozza di convenzione solo 100mila euro"

"La Regione Siciliana non può continuare a restare osservatrice passiva sulla vicenda del prestito del Caravaggio”.

Lo dichiara Giovanni Cafeo, parlamentare regionale di Italia Viva e Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Dopo la mia richiesta di accesso agli atti - scrive - aspetto ancora ufficialmente il testo della convenzione che la Regione dovrà firmare per avviare l’operazione, tuttavia - aggiunge - sono riuscito a visionare la bozza di convenzione, nella quale l’impegno di spesa per l’intera operazione non è di 350 mila euro come sbandierato, ma di soltanto 100 mila euro”.

“Se la contropartita per la partenza del Caravaggio - affonda il colpo Cafeo - si dovesse ridurre a piccoli interventi del valore di 100 mila euro, senza teche speciali e senza altri impegni precisi, tanto vale che dalle maglie del bilancio regionale si ricavi questa cifra, magari riducendo il capitolo legato ai loghi turistici colorati o ad altre voci secondarie e si proceda - conclude il parlamentare regionale di Italia Viva - ad effettuare in Sicilia o direttamente a Siracusa questi piccoli interventi, evitando così prese in giro che i siracusani non meritano”.