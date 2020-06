Siracusa, divieto temporaneo di balneazione per Cala rossa

Divieto temporaneo di balneazione a “Cala rossa” in Ortigia. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco di Siracusa, Francesco Italia su proposta del dirigente, Vincenzo Migliore.

La decisione è stata presa a seguito dell'esito dell'attività di monitoraggio ambientale condotta dall'Arpa che ha rilevato la presenza della ostreopsis ovata, un'alga unicellulare potenzialmente tossica, con un valore superiore al limite consentito.

Nell'ordinanza viene anche consigliato ai cittadini di non sostare nelle immediate vicinanze della fascia costiera interessata dal divieto temporaneo di balneazione.