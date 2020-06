Siracusa e provincia, controlli straordinari del territorio: 6 denunce

Controlli straordinari del territorio la scorsa settimana a Siracusa e provincia.

Sono stati controllati, complessivamente, circa 200 persone e 400 veicoli. Ad Augusta è stato denunciato un giovane di 19 anni che non si è fermato all’alt di Polizia e, cercando di sottrarsi al controllo, ha guidato in modo pericoloso mettendo in pericolo l’incolumità altrui; a Priolo Gargallo, sempre durante un controllo su strada, un uomo di 48 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, e per guida senza patente.

Infine, 4 stranieri, inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio Nazionale, sono stati denunciati ed intimati a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni dalla notifica.