Siracusa, furto in un garage: 42enne inseguito e arrestato dalla Polizia

Finisce in manette con l'accusa di furto aggravato, resistenza, minaccia, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: si tratta di Sebastiano Violante, 42 anni, di Siracusa, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

Ieri alle 12 e 50 circa, l'intervento di una pattuglia, a seguito di una segnalazione di un furto in un garage di via Nicastro. Giunti in via Sicilia gli agenti hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla sala operativa, che, alla vista della Polizia, ha tentato la fuga verso le campagne adiacenti la pista ciclabile, abbandonando la refurtiva lungo la corsa.

L'uomo è stato raggiunto e arrestato con gli agenti minacciati e oltraggiati.

Per Violante sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La refurtiva, che gli agenti sono riusciti a recuperare ripercorrendo il tragitto dell’inseguimento, è stata restituita al legittimo proprietario.