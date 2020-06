Siracusa, costituzione del sindaco contro ricorso di ex consiglieri comunali: "E' contro il ritorno alla democrazia"

"Siamo sbigottiti nell’apprendere che il sindaco Italia, invece di schierarsi al nostro fianco per tornare a far avere a Siracusa un Consiglio comunale eletto democraticamente, con cui confrontarsi per governare nel modo migliore la città, nomina un avvocato per schierarsi contro il nostro ricorso al Presidente della Regione, ottenendo, anche per far passare ancora altri mesi, la trasposizione del giudizio al Tar".

Questo quanto scrivono in una nota otto ex consiglieri comunali: Sergio Bonafede, Chiara Catera, Curzio Lo Curzio, Simone Ricupero, Cetty Vinci, Michele Mangiafico, Fabio Alota e Mauro Basile.

" E' una scelta contro il ritorno della democrazia - spiegano - proprio quando servirebbe invece più rappresentanza, per ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadini che si sentono spesso lasciati soli.

Da quasi un anno la città di Siracusa, il 35mo capoluogo d’Italia per numero di abitanti, è privo del Consiglio comunale e se non interverrà un provvidenziale provvedimento giudiziario, sarà così anche per i prossimi tre anni.

Al posto dei 32 consiglieri eletti dai siracusani - proseguono gli ex consiglieri - c’è da qualche mese un Commissario nominato dalla Regione. Davvero Francesco Italia - chiedono retoricamente - pensa che essendo un uomo solo al comando potrà meglio amministrare una città in ginocchio? E il suo leader Calenda condivide questa scelta di voler concentrare pieni poteri in pochissime mani, facendo apparire inutile l’assemblea rappresentativa e mettendo così a rischio la stessa Democrazia a Siracusa?"