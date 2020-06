Siracusa, riparte l'attività del Comitato Ortigia Sostenibile

Riparte l’attività del Comitato Ortigia Sostenibile e rinnova il suo direttivo.

Salvo Salerno, socio fondatore dell’Associazione, è stato nominato all’unanimità Presidente Onorario con diritto di voto.

Il Comitato ha deciso di non assegnare cariche tradizionali ma di costituire una Presidenza Collegiale con responsabilità condivise, composta da Corrado Giuliano, Anita Crispino, Salvo Signorelli, Alberto Franzutti, Renata Piazza, e Pippo Di Guardo.

Si sono anche costituiti gruppi di lavoro su alcuni temi specifici quali la vicenda del prestito del Seppellimento di Santa Lucia, le cui criticità verrano portate avanti da Salerno che, a nome di Ortigia Sostenibile, appoggia SiciliAntica e Italia Nostra nella richiesta di accesso agli atti; la riqualificazione del Waterfront, soprattutto delle aree in corrispondenza del Talete e dello Sbarcadero e l’accessibilità alle zone balneari di Ortigia.

E' stata decisa la creazione di una pagina web e una di Facebook del Comitato per presentare la visione dell’associazione, la sua strategia futura ma anche le sue molte conquiste passate.

Fondato nel 2016, il Comitato Ortigia Sostenibile è un'associazione apartitica i cui membri sono cittadini non necessariamente residenti, non necessariamente italiani, uniti dall’obiettivo comune di tutelare il centro storico di Ortigia ed i suoi Beni Culturali.

L'associazione lotta contro la privatizzazione del suolo pubblico in Ortigia, contro la monopolizzazione della costa urbana balneabile da parte di piattaforme private a mare, contro l’aggressione dell’inquinamento acustico e l’invasione di esercizi contrari alla fruizione culturale intrinseca di Ortigia; a favore di un turismo compatibile con la vita della città antica e di uno sviluppo economico sostenibile che promuova l’imprenditorialità di professionisti, albergatori, ristoratori, artigiani radicati nel territorio.