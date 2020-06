Siracusa, assembramenti in spiaggia alla Costa del sole in barba alle regole anti covid. VIDEO

Spiagge libere prese d'assalto con i bagnanti accalcati gli uni vicino agli altri senza una seppur minima preoccupazione per le norme di prevenzione della diffusione del covid.

Accade a Siracusa, alla Costa del sole, con il comprensibile imbarazzo e soprattutto lo stupore di coloro che le regole le rispettano.

Un nostro lettore ci ha inviato un video con il quale documenta quanto accaduto questa mattina e che si verifica spesso in questi ultimi giorni, e nel quale evidenzia come, nonostante le richieste di intervento, gli sia stato risposto, sia da parte della Capitaneria che dei vigili urbani, che la vicenda non rientra tra le loro competenze.