Siracusa, addestramento della Polizia di Stato: ipotizzati diversi scenari di intervento. VIDEO

Esercitazione, nei giorni scorsi a Siracusa, da parte della Polizia di Stato, che ha testato la propria risposta su possibili scenari di crisi su cui intervenire, verificando così, da una parte il livello di addestramento professionale dei poliziotti oltre alla loro capacità di adattamento e di dialogo con le varie specialità.

Sono stati immaginati scenari di salvataggio in mare di naufraghi, ciò con l’intervento dall’alto ad opera dell’elicottero nonché via mare da parte di natanti, quali motoscafi e moto d’acqua; liberazione di ostaggi che vedono protagonisti sia criminali comuni che terroristi; controllo del territorio ad amplio raggio, con perquisizioni per blocco di edifici con presidio delle aree stradali adiacenti nonché di interi tratti stradali extraurbani ed autostradali.

E’ la prima volta che a Siracusa viene svolto questo tipo di addestramento che, in futuro, sulla scorta di una precisa volontà Dipartimentale, interesserà anche altre aree geografiche del nostro Paese.

Tutte le attività, videoriprese dalla Polizia Scientifica aretusea, sono state analizzate con l'indicazione di opportuni correttivi.