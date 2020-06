Siracusa, Progetto Riciclo: dona una bici a chi non può acquistarla

Riciclo: è un nuovo progetto dell’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus, che punta ad una mobilità sostenibile “Per Tutti”, invogliando chi può a donare una bici usata a chi non riesce acquistarla.

Si sviluppa così un’idea di città più vivibile, più a misura d’uomo, più accessibile per i disabili, più efficiente, più resiliente, inclusiva.

Il progetto coinvolge tutte le fasce d'età, quindi l'associazione è aperta ad accogliere le donazioni di biciclette sia per adulti sia per bambini presso la sede di piazza Santa Lucia.