Siracusa, costituzione contro il ricorso di 11 ex consiglieri comunali: Baio "Il sindaco Italia spieghi le ragioni"

La decisione del sindaco di Siracusa Francesco Italia di costituirsi contro il ricorso di 11 ex consiglieri comunali contro la decadenza del civico consesso registra oggi l'intervento di Salvo Baio (Pd) che riceviamo e pubblichiamo:

"Non si conoscono le ragioni giuridiche (se ce ne sono) che hanno indotto il sindaco Italia a resistere al ricorso presentato da 11 ex consiglieri comunali contro la decadenza del Consiglio comunale del quale facevano parte. Sarebbe un atto di chiarezza e di sensibilità istituzionale renderle note all'opinione pubblica. Se invece il sindaco non aveva alcun obbligo di resistere e la sua decisione è stata dettata da valutazioni politiche, ci troviamo in presenza di una scelta grave che stride con i principi basilari della democrazia rappresentativa e che appare come un tentativo di contrastare l'eventuale, anche se improbabile, ripristino del Consiglio comunale. Si stenta a crederci. Chi pensa di governare più agevolmente senza "l'ingombro" delle assemblee elettive, anziché valorizzare il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, rischia di imboccare una strada scivolosa che porta a pulsioni antidemocratiche, che sono del tutto estranee alla cultura delle forze liberaldemocratiche e del centrosinistra".