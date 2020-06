In Sicilia da luglio i treni tornano a pieno regime

In Sicilia i treni ritornano alla normalità.

Dal 1° luglio infatti riprenderanno a pieno regime i treni da e per l'Isola, con gli intercity che arriveranno così da fuori regione, come avveniva prima dell’epidemia di coronavirus. Oltre alle corse delle due coppie di Intercity Giorno da e per Roma e gli Intercity Notte da e per Milano e la coppia di Intercity Notte da e per Roma, nell’Isola arriverà anche un ulteriore Intercity dalla Capitale, ripristinando così al 100% l’offerta di Trenitalia.