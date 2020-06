Siracusa, centri estivi per minori: il Comune pubblica l'avviso

Un avviso volto ad individuare associazioni di volontariato e di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni sportive per l’organizzazione di centri ed attività estive per minori, è stato pubblicato dal Comune di Siracusa.

Le strutture interessate, entro il 2 luglio, devono presentare istanza di partecipazione attraverso l’apposito modulo predisposto dall’Ente. Requisiti di partecipazione, bando e modulistica sono disponibili sul sito del Comune.

“La sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza ha condizionato il benessere dei bambini e degli adolescenti limitando il loro diritto allo studio oltre alle occasioni di incontro e alle attività ludiche - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Rita Gentile - Consapevoli dell’importanza di questo ambito educativo - continua Gentile - abbiamo aderito alla richiesta regionale per l’individuazione di progettualità che vadano a coprire questo bisogno. Le strutture interessate a svolgere questo servizio e che si candidano ad accogliere minori ed adolescenti nei mesi estivi, possono presentare specifici progetti, riservando una particolare attenzione ai minori le cui famiglie versano in gravi condizioni economiche e ai minori con disabilità”.

A seguito delle indicazioni contenute nel decreto Rilancio dell’assegnazione fondi, saranno poi definiti i criteri che permetteranno alle famiglie di poter beneficiare di questa opportunità.