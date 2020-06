Siracusa, da mercoledì 1 luglio via al nuovo servizio di igiene urbana: Tekra ha firmato il contratto

Firmato il contratto di appalto con Tekra srl per la gestione del servizio di igiene urbana a Siracusa.

Si conclude quindi l’iter amministrativo avviato con il bando europeo che affida, per i prossimi sette anni e per la somma complessiva di 121 milioni 454 mila 840,24 euro, uno dei servizi più importanti per la città.

Da mercoledì primo luglio prende il via il nuovo servizio. Le principali novità riguardano l’apertura dei Ccr anche il lunedì mattina; la presenza dei Ccr mobili, con pesatura, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13; lo spazzamento domenicale di Ortigia e della zona Umbertina; il “porta a porta” nelle zone balneari e delle “case sparse”. Nei prossimi mesi, con l'arrivo delle nuove attrezzature, sarà infine completato il “porta a porta” nella zona di Grottasanta.

“Con questo affidamento settennale può iniziare la vera sfida per tutta la città, quella di diventare una città normale”: dichiara il sindaco Francesco Italia - E' un appalto calibrato al nostro vastissimo territorio e rispondente alle vocazioni e alle attività presenti in esso; ed un appalto che attraverso un servizio efficiente dovrà rispondere alle esigenze dei cittadini. A loro ci rivolgiamo, in quanto parte importante per la riuscita del progetto: offrendo questi ulteriori servizi chiediamo al contempo il massimo rispetto dei calendari, delle giornate di conferimento e dei Regolamenti comunali. Per questo risultato mi preme sottolineare l'impegno profuso dal dirigente Gaetano Brex e dal personale in servizio o andato in quiescenza in questi mesi: tutti hanno lavorato verso un unico obiettivo, avviato da Pierpaolo Coppa che per 5 anni ha seguito questa rubrica, e portato a compimento da Andrea Buccheri”.

“Dopo una prima fase di start-up - aggiunge l’assessore Andrea Buccheri- si concretizzeranno gli altri nuovi servizi previsti dalla gara, tra i quali la tariffazione puntuale e l’obbligo del trend di crescita graduale della raccolta differenziata, diventato un obbligo contrattuale del gestore. Occorre però la massima collaborazione dei siracusani. Il nucleo Ambientale della Polizia municipale sta attuando nuovi metodi di controllo con l'ausilio di sofisticate attrezzature per contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti”.