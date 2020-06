Siracusa, protesta commercianti Casina Cuti: Cafeo "Chiederò un'audizione in V commissione"

"Chiederò un’audizione in V Commissione sulla vicenda dei commercianti di Casina Cuti, a Siracusa". A dirlo è Giovanni Cafeo parlamentare regionale di Italia Viva.

Saranno convocati il sindaco di Siracusa, il gestore dei servizi, il direttore del Parco, l'assessore ai Beni Culturali e il direttore generale, preannuncia Cafeo: "I commercianti di Casina Cuti protestano per lo spostamento della biglietteria di ingresso all’interno del parco.- conclude il parlamentare regionale - e rivendicano solo il rispetto degli accordi presi, in un momento peraltro delicatissimo che vede un lento riavvio del turismo nella nostra città, dal quale dipende il futuro di molte attività commerciali”.