Avola, Francesco Tardonato è il nuovo coordinatore di Cantiere Popolare

Francesco Tardonato è il nuovo coordinatore di Cantiere Popolare di Avola.

“L’esperienza politica di Francesco, e l’impegno quotidiano, assieme al gruppo consiliare di Cantiere Popolare – ha dichiarato Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – sarà determinante per il rilancio del partito nella città della mandorla che ha sempre testimoniato importanti risultati in termini di consensi ed azioni amministrative”

Francesco Tardonato, 45 anni, sposato e padre di 2 figli è agente della Polizia in servizio presso il Commissariato di Noto.

Politicamente è il Consigliere più longevo di Avola essendo giunto alla 5 consiliatura consecutiva. Dal 2000 ad oggi è sempre risultato il primo degli eletti e tra i più votati in assoluto. Nel 2012 Cantiere Popolare è stato il primo partito in città e nel 2017 il primo partito di opposizione superando sia il PD sia il M5S.