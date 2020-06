Agrigento, la Valle dei Templi primo Parco archeologico certificato Covid free

La Valle dei Templi di Agrigento è il primo parco archeologico con certificazione Covid free. A giugno, la Valle ha accolto 8mila visitatori, 3522 dei quali dall'8 al 25 giugno, ovvero al di là della settimana di gratuità voluta dalla Regione ad inizio mese. Il Parco ha messo a punto tante misure per garantire il pubblico e i suoi operatori, da essere il primo sito archeologico Virus free and safe, una certificazione ufficiale che nasce dal riconoscimento delle misure di prevenzione e protezione adottate, dopo aver completato l'analisi accurata delle attività, dell'organizzazione del lavoro, del layout degli ambienti.

Con l'adozione dei percorsi di accesso per le persone con disabilità e con la certificazione di aver adottato tutte le procedure anti-Covid, la Valle dei Templi si pone all'avanguardia dei beni culturali in Sicilia e nel sud.