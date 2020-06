Lentini, 29enne incensurata con oltre 170 grammi di cocaina: arrestata

Arresti domiciliari per una donna di 29 anni, incensurata, che, durante un controllo su strada a Lentini, è stata trovata in possesso di 7,5 grammi di cocaina, già suddivisa in 6 dosi.

Nell’abitazione della 29enne, i poliziotti hanno trovato, all'interno di un comodino della camera da letto, altri 170 grammi di cocaina.

La droga, una volta immessa nel mercato illecito di sostanze stupefacenti, avrebbe fruttato oltre 25.000 euro.