Priolo, Melilli e Augusta, consigli comunali informali sul futuro zona industriale

Il futuro della zona industriale al centro di una serie di consigli comunali informali che si terranno a Priolo, Melilli e Augusta.

Il primo è stato convocato per il 3 luglio a Priolo per continuare i venerdì successivi nei Comuni di Melilli e Augusta su iniziativa dei tre presidenti: Biamonte, Cutrona e Marturana.

“Le dichiarazione di possibile chiusura degli impianti da parte di Confindustria con la conseguente perdita di posti di lavoro - dichiara Alessandro Biamonte - va respinta con fermezza, pur condividendo una necessaria rivisitazione complessiva del Piano regionale della Qualità dell’Aria per avviare un percorso virtuoso di transizione energetica ed ambientale. Deve esserci sempre un equilibrio che va rispettato, sia dal punto di vista della tutela ambientale e della salute che della possibilità di mantenere e creare occupazione. La zona industriale deve far conoscere la volontà in termini di investimenti e occupazione, le amministrazioni devono essere più snelle ed offrire chiarezza e tempestività nelle decisioni".