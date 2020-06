Siracusa, manutenzione per la scala di Forte Vigliena in Ortigia

Intervento di manutenzione per la scaletta di Forte Vigliena, in Ortigia.

Dopo che qualcuno si è divertito a portare via un paio di gradini, rendendo pericoloso utilizzare la scala per scendere in mare, l'amministrazione comunale ha provveduto a farla ripristinare.

Ne dà notizia su facebook il sindaco, Francesco Italia: "Un gesto tanto grave da creare un enorme pericolo per tutti coloro che inconsapevolmente si sarebbero apprestati ad attraversarla. L’intervento di manutenzione e ripristino permetterà nuovamente ai cittadini di usufruire in sicurezza dello spazio, nonostante l’inciviltà di alcuni".